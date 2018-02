Almenys 250 morts en bombardejos de l'Exèrcit sirià als afores de Damasc

Almenys 250 persones han mort des de diumenge a la nit com a conseqüència dels bombardejos de les forces lleials al règim de Bashar al-Assad sobre la zona de Ghuta Oriental, situada als afores de Damasc, el que implica un nivell inèdit de morts des de l'atac químic de 2013. La xifra, revelada per l'Observatori Sirià per als Drets Humans, inclou la mort d'almenys 106 persones només ahir, el que eleva el total de víctimes mortals en les últimes 48 hores a unes 250.

Unes 400.000 persones romanen atrapades a Ghuta Oriental i l'enviat especial de l'ONU per a la guerra, Staffan de Mistura, tem que el setge pugui convertir-se en «un segon Alep», en al·lusió a la batalla mantinguda a finals de 2016 pel control de la segona major ciutat del país.

L'Observatori, amb seu a Londres però font sobre el terreny, va assegurar que la zona no registrava un nombre tan alt de víctimes en un termini de 48 hores des que centenars de persones van perdre la vida el 2013 a causa d'un atac amb armes químiques.

Per part seva, el Govern de Bashar al-Assad ha enviat sengles cartes al Consell de Seguretat i al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, per queixar-se dels atacs perpetrats pels «terroristes» de Ghuta Oriental contra Damasc que, segons el balanç oficial, han deixat set morts.

En les missives, el Ministeri d'Exteriors de Síria denuncia els atacs efectuats contra la ciutat i els voltants de Damasc que han deixat «desenes» de víctimes civils i danys materials a habitatges, col·legis, hospitals i serveis públics, «fins i tot seus diplomàtiques».

Segons el règim d'Al-Assad, «més de 45 obusos» van caure en «poques hores» sobre la capital i van acabar amb la vida d'almenys set persones, causant ferides a 43. «En resposta a aquestes violacions, l'Exèrcit ha bombardejat els punts des d'on van ser llançats els míssils», va afegir.