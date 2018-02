El Bigotes implica el marit de Cospedal en el finançament il·legal del Partit Popular

Álvaro Pérez, responsable de l'empresa Orange Market de la xarxa Gürtel, considera que en el cas del suposat finançament il·legal del PP no s'han pres totes les mesures que s'haurien d'haver adoptat contra els donants del partit, i en aquest capítol va fer referència en concret a Ignacio López del Hierro, marit de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal. El que va ser conegut com a El Bigotes, que compleix condemna a la presó de Valdemoro (Madrid) pels contractes de Gürtel per als espais de la Generalitat Valenciana a Fitur i que també està acusat en el judici que se segueix a l'Audiència Nacional pel suposat finançament il·legal del PP valencià, va comparèixer davant la comissió d'investigació sobre els casos que afecten el PP.

Segons la seva opinió, dels noms del suposat finançament il·legal del PP «hi ha els que han sortit» i, si algú falta per sortir, són els donants, convidant a examinar la llista i comparar-la amb els contractes i obres públiques que han rebut.

Com va fer davant el tribunal que jutja la trama Gürtel valenciana a l'Audiència Nacional, Álvaro Pérez va confirmar que a l'autonomia va ser Ricardo Costa, amb qui tenia fil directe, qui els va dir que «l'única manera de cobrar» era facturar a les empreses, malgrat que li van advertir que «era un despropòsit». I va destacar que aquests empresaris pagaven «amb alegria i felicitat». «No he vist cap d'ells plorar -va comentar-. Han arribat al tribunal, han parlat i se n'han anat».

Segons va recordar, ell no apareix en els anomenats «papers» de l'extresorer Luis Bárcenas, però ha hagut de comparèixer a la comissió d'investigació, i en canvi hi ha noms d'aquesta suposada comptabilitat paral·lela del PP als quals no se'ls ha cridat a declarar davant cap instància, fent referència en concret a dos noms: Ignacio López del Hierro i Castillo, marit de Cospedal, i Ángel Piñeiro, un amic de la infància de Mariano Rajoy que va ser el seu «edecán».

«Consten com a 'atizantes' (donants), venien a deixar anar el 'mondongo'. I no els he vist en cap judici, no diuen res. Potser és que tenen algun privilegi -va protestar-. M'agradaria que vinguessin demà aquí com jo».

Més endavant, va destacar que li crida «molt l'atenció» que a aquestes dues persones, malgrat estar citades en els «papers de Bárcenas», no se'ls hagi demanat explicacions: «On són aquests senyors, a quina banqueta estan?», es va preguntar.

El cap de la trama Gürtel valenciana va aprofitar per assenyalar en un altre moment que, en canvi, hi ha secretàries de les empreses de la trama que guanyaven 1.000 euros que estan condemnades a vuit anys o funcionaris «condemnats a un porró d'anys» i que només «passaven per allà».

La seva conclusió és que a Espanya «la Justícia no és igual per a tots» i va recordar que «el cunyat del rei», Iñaki Urdangarín, està tan condemnat com ell però mentre ell compleix condemna a la presó de Valdemoro, el marit de la infanta Cristina està a Ginebra (Suïssa) esperant la revisió del Tribunal Suprem. «Res a veure per a uns i per a altres», va reblar.

I va carregar contra el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per demanar «justícia exemplar» per als implicats en casos de corrupció: «Sembla un venedor de nines. La Justícia ha de ser justa, no exemplar, i així ho diu el Tribunal Suprem».

L'empresari Ignacio López del Hierro va anunciar que adoptarà les accions judicials pertinents contra Álvaro Pérez. Va destacar que judicialment mai s'ha demostrat que ell estigui relacionat amb els apunts de donacions realitzades per López H i López Hierro als «papers de Bárcenas».