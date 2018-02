El chavisme vol fer coincidir els comicis legislatius amb els presidencials

El número dos del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), Diosdado Cabello, proposarà que les eleccions legislatives s'avancin per coincidir amb les presidencials, perquè considera que actualment el Poder Legislatiu, controlat per l'oposició, «no existeix». «Aquesta setmana faré aquesta proposta amb documents en mà», va anunciar Cabello. En aquest sentit, va assegurar que plantejarà «a les instàncies» pertinents que el dia de les eleccions presidencials, el 22 d'abril, «es cridi també a eleccions de l'Assemblea Nacional». L'Assemblea Nacional està en mans de l'oposició des de desembre de l'any 2015, però l'òrgan legislatiu ha quedat inhabilitat en termes pràctics i polítics per les mesures imposades pel Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) i la creació d'una Assemblea Nacional Constituent formada únicament per simpatitzants del chavisme.