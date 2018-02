Confisquen 183 milions d'euros a les FARC no declarats en l'acord de pau

Les forces de Colòmbia han confiscat 183 milions d'euros de l'antiga guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) que no van ser declarats ni retornats en el marc de l'acord de pau. Es tracta de la major confiscació de béns duta a terme contra l'extinta guerrilla, que va signar a finals de 2016 un acord de pau amb el Govern del president, Juan Manuel Santos, per posar fi al conflicte armat a Colòmbia, que ha deixat uns 220.000 morts. Els béns confiscats es troben en uns 23 municipis de sis dels 32 departaments de Colòmbia. D'altra banda, les forces colombianes han indicat que tres homes acusats d'actuar com a testaferros de les FARC han estat detinguts per enriquiment il·lícit i blanqueig de capitals. L'acord de pau també reflecteix el compromís de l'antic grup guerriller de lliurar els seus béns a un fons destinat a compensar les víctimes.