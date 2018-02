Detenen un home a Múrcia per enaltiment del terrorisme gihadista

Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional van detenir a Torre Pacheco (Múrcia) un ciutadà marroquí de 31 anys per la seva presumpta participació en un delicte d'adoctrinament i enaltiment del terrorisme gihadista salafista a favor de l'organització terrorista Estat Islàmic (EI).

L'arrestat penjava als seus perfils a les xarxes socials diversos vídeos elaborats per les productores oficials de l'organització terrorista. En ells, llançava missatges d'odi i violència contra «enemics»de l'islam i incitava a unir-se a la gihad.

El jove, que va ser detingut en col·laboració amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona i la Brigada Provincial de Múrcia de la Policia Nacional, va arribar a utilitzar fins a tres perfils a les xarxes socials per adoctrinar i captar nous integrants de l'Estat Islàmic, i entre els seus contactes es trobaven diversos afins a l'organització terrorista que havien estat arrestats anteriorment per la Policia Nacional tant al Marroc com a Espanya.

Era molt actiu a internet i des de l'any 2014 realitzava de manera habitual i periòdica la difusió de continguts en línia en què, a més de donar suport obertament a l'Estat Islàmic, compartia vídeos amb iconografies de l'organització terrorista, càntics incitant a la gihad, així com fotografies i continguts en els quals es visualitzaven execucions de soldats nord-americans realitzades per un franctirador gihadista, entre d'altres.



Més de 200 arrestats

L'operació es va desenvolupar sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció número 3 i en coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Des del 26 de juny del 2015, data en què el Ministeri d'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 224 terroristes gihadistes en operacions portades a terme a Espanya. A l'exterior s'han desenvolupat un total de 269 des de principis de 2015.