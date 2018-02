Oxfam afirma que els han arribat 26 noves denúncies per mala conducta

El director executiu d'Oxfam Regne Unit, Mark Goldring, va explicar al Parlament britànic que hi ha hagut 26 noves denúncies per mala conducta des que es va destapar l'escàndol pel comportament dels seus treballadors a Haití, segons The Guardian. «A Oxfam Regne Unit, hem tingut uns 26 casos, unes denúncies que ens han arribat que ja existien o noves denúncies que han arribat com a conseqüència de les notícies o casos anteriors en què les persones han dit 'no ho vaig denunciar en el seu moment'. Es tracta un període ampli, no estic parlant de casos recents», va afirmar Goldring en la compareixença davant la Comissió de Desenvolupament Internacional de la Cambra dels Comuns.

«Volem de veritat que les persones denunciïn els fets siguin on siguin i siguin de quan siguin. Alguns d'aquests casos estan relacionats amb el Regne Unit, altres estan relacionats amb el nostre programa internacional», va assenyalar.

Goldring va explicar que l'ONG ha rebut 26 noves queixes i que 16 de les denúncies estan relacionades amb els programes internacionals d'Oxfam. Diverses de les queixes, segons va assenyalar, es refereixen a fets més recents i altres a fets amb més antiguitat.

Petició de disculpes

En la seva intervenció davant els parlamentaris britànics, Goldring va demanar perdó per unes declaracions que va realitzar en una entrevista amb el diari The Guardian, en les quals, davant les crítiques rebudes per l'escàndol de l'ONG a Haití, es va preguntar si els membres de l'ONG havien «matat nens en els seus bressols». «Demano disculpes. Ho vaig dir quan estava sota pressió. He concedit moltes entrevistes. No hauria d'haver dit aquestes coses», va afirmar.

Per part seva, la ministra de Desenvolupament Internacional del Regne Unit, Penny Mordaunt, va acusar l'ONG Oxfam de «trair» la confiança d'institucions i donants per la forma en què va gestionar l'escàndol sexual d'Haití, ocultant o ometent dades en els seus informes -«és molt possible que de forma deliberada»- per protegir la seva reputació.

«No van lliurar un informe complet a la Comissió d'Ajuda, no van lliurar un informe complet als seus donants, no van proporcionar cap informe a les autoritats pertinents. Segons la meva opinió, van enganyar», va criticar Mordaunt. La ministra va criticar que l'organització que no es posés en contacte ni amb els països d'origen dels presumptes responsables ni amb les autoritats haitianes.