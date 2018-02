El Parlament Federal belga desestima fer comparèixer Carles Puigdemont

El Parlament Federal de Bèlgica ha rebutjat aquest dimecres la petició d'un grup de diputats flamencs, principalment de l'N-VA, de convidar-hi el president Carles Puigdemont. La Conferència de Presidents, un dels principals òrgans de la cambra, ha desestimat la sol·licitud dels diputats de Vlacat -un grup d'amistat amb Catalunya- perquè Puigdemont comparegués en una de les sales dimarts vinent. Segons ha pogut saber l'ACN, no hi ha hagut consens i per tant no s'ha concedit el permís per tirar endavant amb la sessió, que hauria coincidit amb els quatre mesos de la declaració d'independència del 27-O. La Conferència regula la tasca parlamentària i delibera periòdicament sobre l'organització de l'agenda. L'integren, entre altres, el president i els vicepresidents del Parlament així com els presidents dels diferents grups polítics. Les formacions amb més representació a la institució són l'N-VA (31 diputats), el Partit Socialista (23) i el Moviment Reformista (20).