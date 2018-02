Segresten un llibre per vincular un exalcalde del PP gallec amb el narcotràfic

Una jutge ha ordenat el segrest de 'Fariña', el llibre del periodista Nacho Carretero sobre el narcotràfic gallec. Alejandra Pontana adopta aquesta mesura després que José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove, demandés a l'autor i l'editorial l'any 2016 per la suposada vulneració del seu dret a l'honor.

A 'Fariña', Bea Gondar apareix citat pels seus suposats vincles amb els narcos gallecs. I és que segons informa El País l'exalcalde va ser processat fa anys per un delicte de narcotràfic, però absolt pel Tribunal Suprem a l'invalidar el testimoni d'un penedit. No obstant això, un temps més tard va acabar sent condemnat per un delicte de blanqueig de capitals provinent del narcotràfic.

Després de la demanda de José Alfredo Bea Gondar, la jutgessa ha ordenat la mesura cautelar de prohibir la impressió i comercialització de nous exemplars del llibre.

Per contra, no paralitzarà la sèrie basada en 'Fariña' que prepara Antena 3, tal com demanava l'exalcalde. Alejandra Pontana considera aquesta mesura "desproporcionada" ja que de moment es desconeixen la data d'emissió de la ficció i el llibre de la mateixa.