Catalunya, principal focus a l'Estat de la lluita contra el terrorisme gihadista

L'Anuari de l'Observatori Internacional d'Estudis sobre Terrorisme (OIET) detalla que el 2017 es va produir una important actuació policial a Espanya, i de fet el nombre de detinguts va ser el segon més gran a tota la dècada, només superat pels 102 arrestats de 2015. Catalunya va ser el principal focus de la lluita contra el terrorisme gihadista a Espanya: ja que a l'autonomia es van desenvolupar 14 operacions policials que es van tancar amb 29 presumptes terroristes detinguts i 6 abatuts. Per ciutats, els operatius policials es van concentrar a Madrid -12 operacions, 16 detinguts-; Barcelona -8 operacions, 22 detinguts-; i Melilla -5 operacions, 7 detinguts-. No obstant això, hi va haver arrestats en fins a 21 ciutats espanyoles, als quals cal sumar cinc detinguts a l'estranger -dos al Marroc i un a Bèlgica, Regne Unit i Alemanya-.

Europa Occidental va registrar el 0,4% de les 13.632 víctimes mortals a tot el món que va deixar el terrorisme gihadista durant el 2017, un any en què el 55,2% de les víctimes es van concentrar al Próxim Orient i el Nord d'Àfrica, especialment a l'Iraq, Afganistan, Nigèria, Somàlia i Síria.

L'Iraq és el país que més pèrdues humanes va tenir com a conseqüència d'aquest fenomen, i almenys 5.335 persones hi van morir. Això suposa que el 39% de les víctimes del terrorisme islamista a nivell mundial es van produir en un sol país.

Segons aquest anuari, l'Estat Islàmic va ser el grup terrorista causant del major nombre d'atemptats i del major nombre de víctimes. Aquesta organització va assassinar més de la meitat de les víctimes globals del terrorisme gihadista -7.024, xifra que suposa un 51,5% del total de víctimes a nivell mundial-, seguida pels talibans -responsables de 2.718 morts, gairebé el 20%- i de Boko Haram -1.093 víctimes mortals, un 8% del total-. L'estudi va ser presentat per la presidenta de l'OIET, Consuelo Ordóñez, i l'expert Luis de la Corte.