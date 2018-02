Foment comença el rescat de les nou autopistes en fallida amb la radial R-4

El Ministeri de Foment va iniciar ahir el rescat de les nou autopistes de peatge en fallida, passant a fer-se càrrec de la primera d'elles, la radial R-4 Madrid-Ocaña, una via que cada dia utilitzen uns 5.700 conductors. El Departament que dirigeix Íñigo de la Serna, a través de la seva societat Seittsa, assumeix així la via i la seva plantilla de 90 treballadors, i passarà a fer-se càrrec de la seva explotació i manteniment, així com del cobrament del peatge als seus usuaris. Foment pren el relleu de l'actual concessionària de l'autopista, una societat participada per Ferrovial, Sacyr i Liberbank, que ha estat declarada en liquidació amb un deute d'uns 530 milions d'euros.

De la Serna va assegurar que el rescat «ha començat molt bé» i amb «normalitat absoluta». «La gent està utilitzat l'autopista sense adonar-se que la gestiona l'Estat i no una concessionària espanyola com fins ara», va afegir. De la Serna va recordar que, un cop les nou autopistes estiguin en mans de Foment, el Ministeri tornarà a cedir la seva explotació a empreses privades a través d'un concurs públic. «Hi ha interès i atractiu en aquestes autopistes», va afirmar el ministre, tot afegint que «presenten un sostingut creixement del trànsit en els últims anys».