Juncker nomena una espanyola com la seva nova cap de Gabinet

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va anunciar el nomenament de l'espanyola Clara Martínez Alberola com la seva nova cap de Gabinet, en relleu de l'alemany Martin Selmayr, que ascendeix a secretari general de l'Executiu comunitari. Martínez Alberola, que fins ara exercia de cap adjunta de l'equip de Juncker, es convertirà així a partir de l'1 de març en la primera dona que ocupa aquest lloc de responsabilitat i també en el primer representant espanyol que assumeix la direcció del Gabinet d'un president de la Comissió.

«He volgut nomenar-la perquè en dos anys i mig he observat que té un coneixement de l'assumpte comunitari que supera l'ordinari», va explicar Juncker sobre l'elecció de la valenciana, en una roda de premsa per anunciar els canvis en l'arquitectura de l'Executiu comunitari. «És espanyola, però sobretot europea», va destacar el president comunitari, que es va mostrar feliç de comptar amb Martínez com a cap del seu Gabinet a partir de l'1 de març. Juncker va destacar que és la primera vegada en què «un nacional espanyol es converteix en cap de Gabinet» i la «primera dona cridada a complir aquestes funcions». «Celebro que hagi acceptat, els comissaris han acompanyat la decisió amb aplaudiments», va revelar.

Martínez Alberola compta amb una llarga trajectòria com a funcionària europea (va arribar a la Comissió Europea el 1991), període durant el qual ha treballat en qüestions molt dispars.