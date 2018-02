La justícia europea dicta que les embarassades poden ser acomiadades en un ERO

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dijous que una treballadora embarassada pot ser acomiadada en el marc d'un acomiadament col·lectiu, encara que en aquest cas l'empresari ha de comunicar a l'empleada els motius que justifiquen l'acomiadament i els criteris objectius que l'empresa ha seguit per a designar als treballadors afectats per l'acomiadament.

La sentència respon a la qüestió elevada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el cas d'una empleada de Bankia que va ser acomiadada al novembre de 2013, estant embarassada, en el marc d'un acomiadament col·lectiu de l'entitat financera.

En concret, la Justícia europea ha conclòs que la directiva sobre seguretat i salut de treballadores embarassades no s'oposa a una llei nacional que permet l'acomiadament d'una treballadora embarassada amb motiu d'un acomiadament col·lectiu.

El TJUE explica que una decisió d'acomiadament que s'hagi pres per raons "essencialment relacionades amb l'embaràs" és "incompatible amb la prohibició d'acomiadament" que recull la directiva, però si s'ha pres atenent a raons no relacionades amb l'embaràs "no és contrari a la directiva "si l'empresari comunica per escrit els motius justificats d'acomiadament.

D'altra banda, la sentència afirma que tampoc és il·legal una normativa nacional que permet a l'empresari acomiadar a una treballadora embarassada en el marc d'un acomiadament col·lectiu sense comunicar-li més motius que els que justifiquen l'acomiadament col·lectiu "sempre que s'indiquin els objectius que s'han seguit per a designar als treballadors afectats per l'acomiadament ".

No obstant això, el TJUE declara que la normativa comunitària és contrària a una legislació nacional que no prohibeix, en principi, amb caràcter preventiu, l'acomiadament d'una treballadora nacional que hagi donat a llum o en període de lactància i que estableix únicament, en concepte de reparació, la nul·litat d'aquest acomiadament quan sigui il·legal.

En aquesta línia, la sentència subratlla que la protecció en concepte de reparació "no pot substituir a la protecció de caràcter preventiu", de manera que els Estats membres "no poden limitar-se a establir, únicament, en concepte de reparació, la nul·litat d'aquest acomiadament quan no estigui justificat ".

Finalment, el TJUE recorda que l'directiva sobre seguretat i salut de treballadores embarassades no obliga els països a establir una prioritat de permanència en l'empresa ni una prioritat de recol·locació en un altre lloc de treball per a les treballadores embarassades que hagin donat a llum o en període de lactància