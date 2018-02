Més de 60 diputats conservadors demanen a May un Brexit «dur»

Més de 60 parlamentaris del Partit Conservador, la formació que lidera la primera ministra britànica, Theresa May, han signat una carta en què exigeixen que la cap del Govern garanteixi una «plena autonomia reguladora» per part Regne Unit quan abandoni la Unió Europea al març de 2019. May, el partit i el Govern de la qual estan dividits sobre la forma d'afrontar el Brexit, té vuit mesos per aconseguir un acord de sortida amb la UE i manté que abandonarà el club comunitari el 29 de març de el 2019.

Un grup de 62 parlamentaris britànics han signat una missiva del Grup de Recerca Europeu que inclou un seguit de suggeriments a la primera ministra perquè fixi que el Regne Unit serà lliure a l'hora de negociar i signar tractats de comerç amb altres països quan abandoni la Unió Europea.

La UE ha reclamat a May que aclareixi com veu la futura relació del Regne Unit amb el club comunitari, ja que la primera ministra s'ha mostrat reticent a revelar massa detalls perquè el seu partit està dividit pel que fa al procés.

Per part seva, el Govern del Regne Unit vol negociar aviat amb la UE la durada del període de transició amb el qual ambdues parts esperen suavitzar els efectes del Brexit, si bé sosté que un termini de dos anys sembla suficient per preparar «nous processos» i «nous sistemes», segons un esborrany. La primera ministra britànica espera segellar un acord sobre la transició aquest mes de març, amb l'objectiu d'oferir certesa de cara a un procés esquitxat per complicacions des del seu inici. A Brussel·les dubten que Regne Unit estigui preparat per a la ruptura definitiva a la data proposada, el 31 de desembre de 2020.