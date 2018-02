Trump suggereix armar els professors per intentar evitar matances a les escoles

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit aquest dimecres la possibilitat de lliurar armes als professors per intentar evitar matances a les escoles del país, com la de la setmana passada en un institut de Florida.

"Si hi ha un professor que sigui adepte a les armes de foc, podria haver acabat amb l'atac molt ràpidament. Ho analitzarem molt seriosament, i crec que que molta gent s'hi oposarà, però crec que que a molta gent li agradarà", ha dit.

"És controvertit, però ho estudiarem al costat de moltes altres idees", ha dit.

"No hi haurà una conversa com la que hi ha hagut en el passat. Això passa des de fa molt. Massa incidents. Ho solucionarem", ha manifestat el mandatari, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana CNBC.

Les paraules de Trump han tingut lloc durant una trobada amb supervivents del tiroteig a Florida i pares de les víctimes d'altres tirotejos en centres escolars al país nord-americà.

Ha donat suport, a més, a canviar els controls d'antecedents i les anàlisis psicològiques de les persones que vulguin adquirir armes, així com els límits d'edat per a comprar-les.

Per la seva banda, Sam Zeif, un dels estudiants de l'institut de Florida escenari del tiroteig, ha manifestat "no entendre" com és possible "poder anar a una botiga i comprar una arma de guerra".

"No permetem que això torni a passar, si us plau", ha afegit.

Andrew Pollack, la filla del qual, Meadow Pollack, va ser assassinada en el succés, ha recalcat que "una vegada va tenir lloc el primer tiroteig en una escola això s'havia d'haver arreglat".

El suport de Trump a un enduriment de les lleis de control d'armes suposaria un canvi en la seva postura sobre aquest tema, després de rebre el suport de l'Associació Nacional del Rifle (NRA) durant la campanya electoral de 2016.