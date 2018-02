Detenen 14 persones per suplantar estrangers en l'examen d'espanyol

Agents de la Policia Nacional van detenir a València 14 persones -d'entre 24 i 49 anys, d'origen pakistanès i romanès- per suplantar compatriotes en un examen de Llengua Espanyola per obtenir la nacionalitat. En l'operatiu, els policies van intervenir 2.200 euros, 18 documents falsos, una dessuadora que portava a les costures un sistema compost per una funda de silicona per acoblar un smartphone i el cablejat per a mans lliures, la finalitat de la qual era transmetre a l'exterior de l'aula les dades l'examen oficial, així com un auricular sense fil i una jaqueta amb el mateix sistema.

Les investigacions es van iniciar a mitjans de gener en tenir coneixement dels agents de la possible existència d'una organització dedicada a facilitar la suplantació d'identitat de persones que aspiraven a l'examen oficial de Llengua Espanyola per obtenir la nacionalitat.

Els policies van descobrir que l'organització estava formada per ciutadans d'origen pakistanès que, previ pagament d'importants quantitats de diners per part dels aspirants a l'examen, buscaven persones de la mateixa nacionalitat amb un suficient coneixement d'espanyol per a realitzar l'examen, als quals facilitaven permisos de residència pel que sembla falsos. En aquests documents apareixien les dades de la persona que havia d'aprovar l'examen, mentre que la fotografia era de la persona que s'anava a presentar. Durant les investigacions els policies van confirmar les seus en les quals s'havia de cometre el frau.