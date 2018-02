Dimiteix el sotsdirector d'Unicef per conductes inadequades

Justin Forsyth, fins ara sotsdirector del Fons de l'ONU per a la Infància (Unicef), va anunciar la seva renúncia per tal de no danyar la reputació d'aquesta agència i de l'ONG Save the Children, de la qual va ser director, després veure's esquitxat per un escàndol durant aquesta última etapa. Save the Children Regne Unit va demanar disculpes pel comportament «inadequat» que va tenir Forsyth amb tres treballadores de l'organització, i alhora va anunciar la posada en marxa d'una revisió dels seus procediments per examinar les mesures de protecció de tot el seu personal davant aquest tipus de situacions.

«Vull deixar clar que no dimiteixo d'Unicef pels errors que vaig cometre a Save the Children», va explicar Forsyth en un comunicat, destacant que aquests ja van rebre resposta en el «procés adequat fa molts anys». Segons va dir, llavors va demanar disculpes «sense reserves i cara a cara» i va aprofitar per demanar-les de nou. «Dimiteixo pel perill de perjudicar tant Univef com Save the Children i la nostra causa més àmplia», va explicar, assegurant que no pot permetre que això passi a dues organitzacions a les que estima, ja que està convençut que la cobertura d'aquest assumpte «també intentarà fer mal a la nostra causa i la de l'ajuda».



Només dos anys en el càrrec

«He dedicat 30 anys de la meva vida a lluitar contra la injustícia i la pobresa i pels nens», va assenyalar Forsyth, que va dir sentir una gran pena per haver d'abandonar Unicef dos anys després d'haver estat nomenat el seu subdirector. «Els desitjo als meus amics i col·legues d'Unicef i l'ONU el millor», va afegir.