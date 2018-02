Espanya obté el seu pitjor resultat en l'Índex de Percepció de la Corrupció

Espanya va obtenir el 2017 el pitjor resultat de la seva sèrie històrica en l'Índex de Percepció de la Corrupció, que elabora Transparència Internacional des de 2009, amb una puntuació de 57 sobre 100, que situa l'Estat entre el 42 i el 45 lloc d'un total de 180 països avaluats.

El president de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, va presentar l'Índex de 2017 a la seu madrilenya de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón i, encara que va admetre que Espanya no està «molt malament» en posicions globals, va assenyalar que registra tant la seva pitjor qualificació des que es mesura la percepció de la corrupció com el seu pitjor lloc. El 2016, Espanya tenia una qualificació de 58 sobre 100 i ocupava el 41è lloc de la classificació per països. El seu millor resultat -amb un sistema de qualificació diferent al de l'actual índex- el va obtenir el 2004 amb 71 punts sobre 100 que la van situar en el 22è millor resultat.

Segons va explicar Lizcano, el resultat de 2017 consolida el descens dels últims anys i bat «un rècord negatiu». Així, va destacar que Espanya està entre el 18-20 lloc entre els països de la Unió Europea, que tenen una qualificació mitjana de 65, i entre el 27 i 28 dels 35 països membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).



Igual que Xipre

Espanya va empatar en qualificació el 2017 amb països com Xipre, Dominica o República Txeca i és, a més, l'Estat que més empitjora respecte al 2016 al costat d'Hongria i Xipre. «Hauríem de tenir una mitjana de 70», va manifestar Lizcano, que va culpar de la percepció de la corrupció espanyola «els que dirigeixen el país: per una banda el Govern i per una altra els parlamentaris».

«Ens estan menyspreant als ciutadans des de fa molt temps», va assenyalar el president d'aquesta ONG, i va recordar que els principals partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats es van comprometre a arribar a un pacte d'Estat per combatre la corrupció.