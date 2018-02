ETA debat un document per «tancar el cicle i la funció» de la banda

ETA està sotmetent a debat i votació un document per «tancar el cicle i la funció» de la banda, un procés que s'espera concloure abans de l'estiu, i que suposaria el final de l'organització com a tal, encara que no de l'activitat de seus «militants», que, segons assegura la banda, hauran d'impulsar «el procés independentista». En aquest sentit, afirma que delega en l'esquerra abertzale «la lluita» pels seus objectius i ja no serà «un agent», però mantindrà algunes tasques com impedir «utilitzacions malintencionades de les sigles d'ETA»

El diari Gara va donar a conèixer extractes del text que es debat, redactat al mes d'abril de 2017, en el qual la banda assenyala que la seva decisió és «un element necessari per generar noves situacions» amb la finalitat d'«enfortir el procés polític» cap a la independència «en tots els àmbits».

«Ens correspon tancar el temps del conflicte armat i les situacions relacionades, per oferir totes les nostres forces per potenciar el procés polític», assenyala, per apuntar que «l'única manera de fer-ho» és que prenguin «directament la iniciativa, sense esperar res ni ningú».

El diari basc va destacar «l'alta participació» que està tenint en el si d'ETA aquest debat. El procés, segons afegeix, s'articula sobre la base de tres documents: un de contextualització històrica, un altre que resumeix el període des de 2009 a l'actualitat, i un tercer que conté la proposta política, l'única que se sotmet a escrutini en la seva globalitat , amb l'opció de votar «sí», «no» o en blanc.

En el cas que aquest document de la direcció de l'organització terrorista sigui aprovat, el «final del cicle i la missió» d'ETA seran donats a conèixer públicament, el que comportaria la seva desaparició. En aquest sentit, la banda apunta que, llavors, «no serà ja un agent que interpel·la i és interpel·lat», sinó que només quedaran algunes tasques com impedir «utilitzacions malintenicionades de les sigles d'ETA».

La banda creu que, actualment, compta «amb raons suficients per tenir confiança en el futur». «Fa molt ja que el projecte de l'organització no és només d'ETA. A més, el moviment polític que anomenem esquerra abertzale ha demostrat prou maduresa i capacitat de lluita, i resulta molt més eficaç per materialitzar el repte al qual ens enfrontem avui dia», assevera.

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que no té «elements de judici» per augurar la dissolució el 2018 d'ETA, quelcom del que «es parla des de fa molt temps». També va recordar el recent «paripé» de la banda terrorista amb la seva escenificació del lliurament d'armes a Baiona (França).

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va demanar a ETA que anunciï la seva dissolució i va plantejar que posteriorment els seus integrants es reinsereixin després de reconèixer el dany causat. A més, va demanar al president del Govern, Mariano Rajoy, i al PNB que «es mosseguin la llengua» abans de realitzar retrets en públic.