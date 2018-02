Processen un jutge per intentar perjudicar una exdiputada de Podem

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries considera que hi ha indicis per jutjar per prevaricació, suborn, falsedat i revelació de secrets el jutge de Las Palmas Salvador Alba per intentar «perjudicar» la seva col·lega Victoria Rosell, quan aquesta era diputada de Podem. Alba està acusat en aquest cas d'haver orientat la declaració d'un testimoni d'una causa penal que ell instruïa en substitució de Rosell, l'empresari Miguel Ángel Ramírez, amb la suposada finalitat de perjudicar la seva col·lega, de manera que es fes veure que aquesta havia retardat la seva tramitació moguda per interessos personals (les relacions professionals de la seva parella amb Ramírez) .

Tot això va ocórrer en un moment (març de 2016) en què Tribunal Suprem tenia sobre la taula una querella del llavors ministre José Manuel Soria contra Rosell per aquesta suposada mala conducta professional com a jutge, que es va admetre a tràmit amb base en els informes que havia enviat el seu substitut al jutjat, Salvador Alba. Tot i que el cas contra Rosell es va arxivar, la decisió del Suprem d'acceptar la querella de Soria va portar la jutge a renunciar a presentar-se de nou com a candidata al Congrés per Podem a la província de Las Palmas.