Tensió per la samarreta d'una diputada de Podemos

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha tornat a qüestionar l'exhibició de cartells i de samarretes reivindicatives a l'hemicicle per part dels diputats i ha demanat que alguna vegada portin un estampat "amb un cervell de dona".

Precisament aquest dijous la portaveu d'Igualtat de Podemoa, Sofia Castañón, ha lluït a la tribuna del Ple del Congrés una samarreta amb estampat meitat pit femení, meitat pectoral masculí en el debat sobre les lleis de protecció al col·lectiu LGTBI.

Una diputada gallega del PP, Ana Vázquez Blanco, ha fet circular a les xarxes socials una fotografia criticant aquesta samarreta: "A mi no em representa una samarreta amb pits, vergonyós retrocés en la lluita per la igualtat real de les dones --ha protestat -. Per sort, les dones demostren dia a dia que són més i millors de com les dibuixa Podemos ".

A la tarda, a la clausura d'un acte del Grup Popular sobre Agricultura, Ana Pastor ha tornat a censurar aquest tipus de samarretes reivindicatives. "Em treuen cartells, samarretes ... Doncs jo reivindico una samarreta amb un cervell. Seria bo de tant en tant una amb un cervell de dona, que tenim cervell", ha remarcat.

La presidenta de la Cambra ha aprofitat per queixar-se també que en els plens del Congrés de vegades es tracten "coses que no interessen a ningú" i es llancen "eslògans per aconseguir vots", quan encara no ens les eleccions.