Trump proposa que els mestres vagin armats a classe

El president dels Estats Units, Donald Trump, va suggerir la possibilitat de lliurar armes als professors per intentar evitar matances a les escoles com la de la setmana passada en un institut de Florida. «Si hi hagués hagut un professor amb habilitat amb armes de foc, hauria pogut acabar amb l'atac molt ràpidament. Ho analitzarem molt seriosament, i crec que que molta gent s'hi oposarà, però potser a molta gent li agradarà», va dir, tot afegint que «és controvertit, però ho estudiarem al costat de moltes altres idees». Hores més tard, va matisar la seva proposta assegurant que el seu pla és només armar «els millors».

«No hi haurà una conversa com la que hi ha hagut en el passat. Això passa des de fa molt. Massa incidents. Ho solucionarem», va manifestar el mandatari. Trump va fer aquest plantejament en una reunió amb supervivents del tiroteig a Florida i pares de les víctimes d'altres tirotejos a centres escolars nord-americans.

El president dels Estats Units va avalar, a més, canviar els controls d'antecedents i les anàlisis psicològiques de les persones que vulguin adquirir armes, així com els límits d'edat per comprar-les. Un altre punt de polèmica va estar relacionat amb el fet que Trump portava unes notes escrites amb les possibles respostes a les víctimes i familiars.

Per la seva banda, Sam Zeif, un dels estudiants de l'institut de Florida escenari del tiroteig, va manifestar «no entendre» com és possible «poder anar a una botiga i comprar una arma de guerra». «No permetem que això torni a passar, si us plau», va afegir.

Tant víctimes i familiars del tiroteig de l'institut de Parkland com defensors de la liberalització de l'adquisició de les armes de foc, com el senador republicà Marco Rubio o fins i tot la representant de l'Associació Nacional del Rifle, Dana Loesch, van rebutjar contundentment que els professors vagin armats a classe.

«No em sento gaire a gust amb la idea que els meus fills estaran més segurs amb professors armats», va afirmar Rubio, senador per Florida. «Els problemes amb què ens trobem aquí no es poden resoldre només amb una legislació contra les armes de foc», va assenyalar el senador.