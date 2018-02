Podem demana que els majors de 16 anys puguin escollir amb quin sexe s'inscriuen

El grup parlamentari Units Podem-En Comú Podem-En Marea ha plantejat en una proposició de llei integral sobre la transsexualitat registrada al Congrés que a partir dels 16 anys les persones el gènere de les quals no coincideixi amb el sexe que consta al Registre Civil, puguin modificar-lo escollint una d'aquestes tres opcions: «masculí», «femení» i «no binari». Segons explica en la seva iniciativa parlamentària, les persones «no binàries» són aquelles la identitat sexual, de gènere i/o expressió de gènere de les quals «s'ubica fora dels conceptes d'home, dona, masculí i femení, o fluctua entre ells».

A més, sosté que aquestes persones poden o no emprar un gènere gramatical neutre; sotmetre's o no a procediments mèdics; tenir o no una aparença andrògina, i poden usar o no altres termes específics per descriure la seva identitat de gènere, com «gènere queer», «variants de gènere», «gènere neutre», «altre», «cap» o «fluid». A més, en la proposta de llei, el reconeixement del canvi de nom i sexe registral es desvincula de la cirurgia genital per als que s'identifiquen amb una de les dues categories sexogenèriques reconegudes actualment i volen modificar la inscripció relativa al sexe al Registre Civil.