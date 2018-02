Detenen per robar cotxes el condemnat per l'assassinat de Sandra Palo

La Policia Nacional va detenir un cop més Rafael García Fernández, àlies El Rafita, condemnat per l'assassinat i violació de Sandra Palo el 2003 quan tenia 14 anys, membre ara d'una banda molt activa dedicada al robatori de vehicles a la Cañada Real Galiana. Així ho va anunciar el cap de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional de Madrid, Tomás González de la Oliva. Rafita es va presentar al costat del seu advocat a comissaria, ja que hi havia contra ell una ordre de crida i cerca. En la mateixa operació van ser detinguts els seus germans Eduardo, Ricardo i Daniel, que són multireincidents. El grup desarticulat al qual pertanyia tenia una gran estructura jerarquitzada i un detallat repartiment de papers i funcions. Els encarregats de robar els cotxes tenien grans coneixements d'informàtica. Per al trasllat del vehicle robat comptaven amb un cotxe «llançadora».