Els EUA anuncien «les majors sancions contra Corea del Nord fins a la data»

Els Estats Units van anunciar «les majors sancions contra Corea del Nord fins a la data», que es dirigeixen contra una persona, 27 empreses i 28 vaixells amb bandera nord-coreana o d'altres països aliats i que tenen com a objectiu tallar els llaços comercials del règim de Kim Jong-un.

El Departament del Tresor pretén acabar amb «totes les vies il·lícites utilitzades per Corea del Nord per evadir les sancions, incloses accions decisives per bloquejar els vaixells, les navilieres i les empreses de la resta del món que treballen en nom de Corea del Nord», va explicar el secretari, Steven Mnuchin.

«Això reduirà significativament la capacitat del règim de Kim per dur a terme activitats marítimes evasives que faciliten el transport il·legal de carbó, combustible i altres béns en aigües internacionals», va dir el cap del Tresor. «El president ha deixat clar a les empreses de tot el món que, si trien ajudar les ambicions nuclears de Corea del Nord, no faran negocis als Estats Units», va destacar.

Per part seva, Corea del Sud va insistir que la millora de les relacions intercoreanes, que han permès els Jocs Olímpics d'Hivern, ha de ser paral·lela a la desnuclearització de Corea del Nord, quelcom al que el règim de Kim Jong-un se segueix resistint. «Les dues converses han d'anar en paral-lel», va dir el portaveu de la Presidència sud-coreana, Yoon Young Chan.



Cooperació amb els EUA

Yoon va afirmar que, de tots els països afectats, sens dubte Corea del Sud és el que té més ganes de «poder dir que no reconeix Corea del Nord com un Estat nuclear». Per a això, el portaveu de Moon Jae In va insistir que la cooperació entre Corea del Sud i els Estats Units «és important».

Moon va traslladar aquesta idea a la filla del seu homòleg nord-americà, Ivanka Trump, que va arribar a Seül per participar en la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics d'Hivern. «No podríem tenir una persona millor o més intel·ligent per representar-nos», va destacar Donald Trump a Twitter.