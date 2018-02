Macron i Merkel insten Putin a no vetar a l'ONU una treva a Ghuta

El president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, van enviar una carta conjunta al president rus, Vladímir Putin, per demanar-li que no bloquegi una resolució a l'ONU per imposar una treva de 30 dies a Ghuta Oriental, enclavament rebel que està assetjat per les forces del règim sirià des de 2013 i on la situació humanitària s'ha tornat veritablement crítica.

Amb la seva missiva, els dos mandataris busquen «obtenir el suport rus a la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU actualment discutida per a un alto el foc i assistència humanitària» tenint en compte «la situació extremadament seriosa per a la població civil» a Ghuta oriental, als afores de Damasc.

Atès el «patiment» de la població a Ghuta Oriental, on haurien mort més de 400 persones en sis dies de bombardejos, els dos mandataris van reclamar «el cessament d'hostilitats immediat i l'aplicació d'una treva humanitària» per permetre el lliurament de l'ajuda a la població civil i avaluacions mèdiques d'emergència, tal com ha reclamat l'ONU.

Així mateix, van instar Rússia a «assumir plenament les seves responsabilitats en aquest sentit». «Ara és el moment d'actuar», van destacar Macron i Merkel. França i Alemanya van condemnar «en els termes més ferms» els atacs «deliberats i indiscriminats» contra la població civil a Ghuta Oriental.