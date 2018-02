Trump proposa pagar més als professors autoritzats per anar armats a classe

Trump va afirmar que «una escola lliure d´armes és un imant per a la mala gent».

Trump va afirmar que «una escola lliure d´armes és un imant per a la mala gent». Jonathan Ernst/reuters

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fusionat la seva agenda amb la de l'Associació Nacional del Rifle, que és el principal grup que defensa la venda i possessió sense cap tipus de control de les armes de foc, per respondre a la mobilització d'estudiants de Secundària dels Estats Units després de la matança de dimecres de la setmana passada de 14 nens i 3 professors en un institut al nord de Miami. Trump va iniciar el dia tuitejant que les cadenes de televisió CNN i MSNBC havien divulgat «notícies falses» en informar que el president havia proposat armar els professors de les escoles. En realitat, va dir Trump, el que ell havia proposat era «contemplar la possibilitat de donar armes a professors experts en el seu ús, que tinguin experiència militar o hagin estat entrenats». Segons el president, «només» el 20% dels docents estaran autoritzats a anar a classe amb armes. A més, va proposar donar-los «un petit bonus».

Aparentement, Trump no es va adonar de la contradicció inherent a les seves paraules, ja que si només el 20% del claustre va armat, s'estaria deixant l'altre 80% indefens. El president nord-americà tampoc va entrar en detalls sobre com s'haurien d'establir els torns dels professors, però en tot cas va tuitejar que «una escola lliure d'armes és un imant per a la mala gent».

«Quan declarem les nostres escoles com a llocs lliures de pistoles simplement exposem els nostres estudiants a un perill més gran. Els professors i entrenadors ben preparats i aficionats a les armes haurien de poder portar armes de foc amagades», va reiterar Trump.

Paral·lelament, el multimilionari va qualificar de «covard» Scot Peterson, el guàrdia de seguretat que estava fora de l'escola d'ensenyament secundari de Parkland i que no va fer res mentre el jove Nikolas Cruz assassinava a sang freda 17 persones la setmana passada. «És un covard o simplement es va quedar gelat davant l'extrema pressió», va afirmar Trump a la Casa Blanca.

El mandatari va respondre així a les preguntes dels periodistes que li van inquirir per l'actuació de Peterson després que es conegués que el guarda armat no va entrar al centre. «El que va fer marcarà tota la seva vida. Quan hauria hagut d'entrar allà i fer alguna cosa, no va tenir el coratge o alguna cosa va passar», va afirmar el president.



Suspès de sou i feina

L'agutzil del comtat de Broward, Israel Scott, va anunciar que ha decidit suspendre de sou i feina Peterson en saber que, tot i estar armat i vestit d'uniforme, va estar quatre minuts sense fer res a l'entrada de l'escola mentre Cruz disparava.

En un altre ordre de coses, l'exvicepresident de campanya de Trump, Rick Gates, ja imputat pel fiscal especial del Russiagate, Robert Mueller, va canviar d'estratègia i es va declarar culpable dels càrrecs presentats contra ell, després d'haver arribat a un acord de cooperació amb Mueller. Així, es va presentar ahir davant el jutge i es va declarar, a més, culpable de conspiració contra els Estats Units i perjuri.

El tracte es va fer públic després que Mueller presentés 32 nous càrrecs per frau, evasió fiscal i ocultació de comptes bancaris a l'exterior contra Gates i el seu excap, l'expresident de campanya de Trump, Paul Manafort. Tots dos ja havien estat inculpats per infraccions similars a l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera, sembla que en els propers dies Gates podria oferir als Mueller informació incriminatòria contra Manafort. A l'octubre, tant Gates com Manafort es van declarar innocents a la primera vista oral que es va celebrar.