El viceprimer ministre australià dimitirà en sortir a la llum una relació extramarital

El líder del Partit Nacional d'Austràlia i viceprimer ministre del país, Barnaby Joyce, va anunciar que dimitirà en el marc de la polèmica aixecada al país després de sortir a la llum que mantenia una relació extramarital amb una antiga treballadora del Gabinet. Joyce va aprofitar l'ocasió per agrair el suport manifestat pels votants de Nova Anglaterra i va retreure l'actitud d'aquells que han filtrat les informacions sobre la seva relació amb Vikki Campion, la seva exsecretària de premsa, que està ara embarassada, segons el diari local Herald Sun. Així mateix, va sol·licitar que l'acusació d'abús sexual registrada recentment contra ell sigui denunciada davant agents de Policia perquè aquests puguin dur a terme una investigació sobre això si així ho consideren. «És increïblement important que es trenqui el cercle. No només pel Parlament sinó per Vikki, pel fill que espero, les meves filles i la meva dona», va asseverar.