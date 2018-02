Corea del Nord assenyala que l'arsenal nuclear «només apunta» cap als EUA

L'agència oficial de notícies i un dels òrgans portaveu del règim de Corea del Nord van assegurar, ahir, que l'arsenal nuclear del país «solament apunta» a un enemic, Estats Units, i de cap manera suposen una mesura de pressió contra Corea del Sud per unificar per la força la península coreana. «Els comentaris dels funcionaris nord-americans es produeixen quan les dues Corees estan avançant per millorar dràsticament les relacions bilaterals», segons la nota de l'agència KCNA.

«Les armes nuclears estan destinades a salvaguardar la pau i l'estabilitat a la Península Coreana i han de ser vistes com un bé nacional conjunt per a tots els coreans», ha afegit l'agència nord-coreana en notes recollides per la seva homòloga sud-coreana, Yonhap.

«Les armes nuclears del Nord no estan dirigides al Sud de cap manera. No té sentit pagar un preu tan car per construir míssils balístics intercontinentals per sotmetre al Sud, que està a una curta distància», afegeix la nota.