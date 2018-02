La globalització fa més perilloses les pandèmies

Esperant la «malaltia X». L'OMS ha inclòs una «malaltia X», desconeguda encara, entre els riscos de pandèmia que amenacen el nostre planeta. L'entitat adverteix que és urgent accelerar la investigació de noves vacunes o medicaments per a la febre hemorràgica de Crimea-Congo, el virus de l'Ebola, la malaltia del virus de Marbug, la febre de Lassa, el SARS, el Nipah, les malalties henipavirals, la febre de la Vall del Rift i el virus del Zika.

Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat el seu llistat de malalties infeccioses que representen una major amenaça per a la salut global pel seu potencial epidèmic, i ha inclòs una «malaltia X» amb la qual busca sensibilitzar els estats membres sobre la necessitat d'estar preparats davant d'una possible emergència causada per un patogen encara desconegut. Cent anys després dels 50 milions de morts provocats per l'anomenada grip espanyola, les pandèmies com el SRES, l'Ebola o el Zika podrien afectar de nou un planeta hiperconnectat, avisen els experts.

«Les pandèmies són autèntiques amenaces per a la humanitat», adverteix Elhadj As Sy, secretari general de la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. El Fòrum Econòmic Mundial (WEF) celebrat recentment a Davos es va prendre molt seriosament aquest risc i el seminari Estem preparats per a la propera pandèmia? estava ple. «Sabem que passarà però no tenim cap possibilitat d'evitar-ho», resumeix Sylvie Briand, especialista de riscos infecciosos a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquest any es commemora el centenari de l'anomenada grip espanyola, la pitjor pandèmia de la història. Es calcula que va deixar uns 40 milions de morts a tot el món en dos anys, més que les víctimes de la Primera Guerra Mundial. Un segle més tard, el que més temen els experts segueix sent un virus gripal desconegut. «La grip és un virus respiratori que es transmet fàcilment i la gent pot ser contagiosa fins i tot abans de tenir símptomes, per això no és fàcil de controlar», explica Sylvie Briand. Malgrat l'aparició dels antivirals, dels antibiòtics i de les primeres vacunes, unes altres dues pandèmies de grip, el 1957 i 1968, van provocar diversos milions de morts.

Epidèmies més recents, com la Síndrome Respiratòria Aguda Severa (SARS), que va deixar 770 morts a Àsia el 2003, recorden que el món segueix sent vulnerable. «En els tres últims anys va haver-hi una epidèmia d'Ebola a l'oest d'Àfrica, de Zika a Amèrica del Sud i més recentment de pesta a Madagascar», recorda Sy, de la Creu Roja. Per a la doctora Briand, «la humanitat és més fràgil davant de les epidèmies perquè estem molt més connectats i ens desplacem molt més ràpid que abans. Quan viatgem, els virus viatgen amb nosaltres».

A més de les seves terribles conseqüències humanes, aquests virus costen molts diners. «El cost global de la preparació per a una pandèmia està estimat en 3.400 milions de dòlars a l'any. La pèrdua anual que podria provocar és de 570.000 milions» va dir Bill Gates al febrer de 2017.