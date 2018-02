Rajoy avança que el nou finançament tindrà en compte la despoblació

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va avnaçar ahir que el nou model de finançament autonòmic «tindrà en compte» la despoblació i la dispersió poblacional. En la intervenció pronunciada en la Convenció Nacional del PP sobre Família i Conciliació, Rajoy va subratllar que «els ciutadans necessiten que ens esforcem per arribar a un acord [de finançament]» perquè el PP sol no pot, i feia així una crida al PSOE perquè «passada del discurs a asseure's, parlar i buscar un enteniment».

En aquest sentit, va apuntar que el nou model de finançament autonòmic «tindrà en compte» la despoblació i la dispersió poblacional. Dit això, el mandatari espanyol va elogiar el medi rural i va dir que «la despoblació s'està convertint en un problema cabdal al nostre país», per la qual cosa «ho anem a posar en l'«agenda nacional i el primer que proposarà solucions és el PP», per promoure un món rural «dinàmic, modern i amb ocupacions d'alt valor».



Acord per la reforma horària

D'altra banda, el president del Govern assegura que els populars han de sentir-se «orgullosos d'haver salvat l'Estat del Benestar». Va defensar les polítiques econòmiques per sortir de la crisi i va emplaçar la resta de partits a signar un acord sobre conciliació i racionalització d'horaris. Mariano Rajoy va contraposar les polítiques econòmiques del PP a les dels socialistes, i va recordar que va arribar al Govern d'Espanya l'any 2011, «enmig de la crisi econòmica més gran, provocada per la irresponsabilitat i les males polítiques econòmiques d'alguns, que ara prometen l'oro i el moro»; una crisi que ha perjudicat moltes famílies, «a les quals ara els va una mica millor que abans, i d'això sí en som responsables», perquè «hem donat la volta a la situació gràcies a l'esforç de tota la societat espanyola i el lideratge d'una bona política econòmica». Així, «hem superat la pitjor crisi de la nostra història recent», en la qual es va posar «en risc» l'Estat del Benestar. Després d'afirmar que «no hi ha política social sense una bona política econòmica», va expressar desconfiança dels que «fan propostes sense explicar com les pagaran», perquè «són xecs al descobert», en al·lusió a «promeses de pensions, de renda mínima universal, d'habitatge gratuït per tots». Rajoy va insistir que la crisi es va deure a «la irresponsabilitat d'alguns que prometien el que no podien prometre i no complien el que no podien complir».