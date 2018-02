Corea del Nord, disposada a converses directes amb els EUA

Corea del Nord va afirmar estar oberta a la possibilitat d'entaular converses directes amb els Estats Units per posar fi a la crisi oberta entre tots dos països pel programa nuclear i balístic nord-coreà i les consegüents sancions imposades des de Washington a les empreses del Nord, ampliades aquesta setmana amb una duresa sense precedents. Així ho va fer saber la Presidència sud-coreana després de la reunió sorpresa mantinguda pel mandatari Moon Jae In amb el cap de la delegació nord-coreana per a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang, l'excap d'intel·ligència militar Kim Jong-chol.

«El president Moon va assenyalar que el diàleg entre els EUA i Corea del Nord s'ha de produir en una data primerenca, fins i tot per millorar la relació entre Corea del Sud i Corea del Nord i la resolució fonamental dels problemes de la península coreana», va explicar el portaveu de la Casa Blava, Kim Eui Kyeom.

«La delegació de Corea del Nord també va acordar que les relacions entre Corea del Nord i els Estats Units han de desenvolupar-se juntament amb la relació entre Corea del Sud i Corea del Nord, i el Sud té la intenció de mantenir el diàleg entre Corea del Nord i els Estats Units», va afegir.

La reunió va durar una hora i es va tractar de la segona trobada de Moon amb els funcionaris nord-coreans en solament dues setmanes. El mandatari va celebrar converses el 10 de febrer a l'oficina presidencial,amb una delegació liderada pel cap cerimonial de Corea del Nord, Kim Yong Nam, que incloïa també Kim Jo Jong, la germana menor del líder nord-coreà, Kim Jong-un.

Es desconeix si a la reunió va acudir Ivanka Trump, filla del president dels Estats Units, Donald Trump, i que exercia com a representant especial del país a la cerimònia de clausura.

Mentrestant, uns 100 diputats i activistes conservadors sud-coreans es van concentrar prop de la frontera amb Corea del Nord per protestar contra l'arribada precisament de Kim Jong-chol, acusat de participar en una operació per enfonsar el buc de guerra sud-coreà Cheonan l'any 2014.

La delegació nord-coreana va prendre una ruta diferent, fet que va provocar que l'opositor Partit de la Llibertat de Corea acusés el Govern sud-coreà de perpetrar un «abús de poder i un acte de traïció» redirigint la caravana per protegir-la de la protesta.

L'arribada de l'exdirigent nord-coreà va causar indignació entre les famílies dels 46 mariners morts en l'atac amb torpedes al seu vaixell i va provocar una protesta que amenaça l'acostament que Seül vol crear en el que ha anomenat els «Jocs de la Pau».

Per part seva, el Ministeri d'Unificació de Corea del Sud va assegurar que farà esforços per mantenir noves converses amb Corea del Nord, ja que els Jocs Olímpics han ajudat a reviure l'impuls per al diàleg intercoreà. El Ministeri també va assenyalar que hi hauria d'haver progrés sobre la resolució del problema nuclear de Corea del Nord per millorar les relacions intercoreanes i que Corea del Sud està preparada per treballar com a mediador per accelerar les converses entre els Estats Units i Corea del Nord.