Milers de persones recorden el líder opositor Nemtsov, assassinat fa tres anys a Moscou

Milers de persones es van manifestar pel centre de Moscou per recordar el líder de l'oposició russa assassinat, Boris Nemtsov, i van demanar la destitució del president, Vladímir Putin, a només tres setmanes de les eleccions. Nemtsov, un dels crítics més enèrgics de Putin, va ser assassinat a trets el 27 de febrer de 2015 quan creuava un pont prop del Kremlin. Als 55 anys, havia estat treballant en un informe que examinava el paper de Rússia en el conflicte a Ucraïna. Els manifestants van col·locar flors al pont Moskvoretsky, on Nemtsov va ser abatut per quatre trets per l'esquena. El seu assassinat va commocionar els cercles de l'oposició i ha provocat marxes anuals a Moscou que uneixen diferents partits d'oposició, descontents amb les autoritats.

Alguns culpen Putin de la mort de Nemtsov, però el mandatari no ha respost a aquestes acusacions. El 2015, va assegurar que l'assassinat va tenir una «naturalesa provocadora» i que estava observant de molt a prop el procés d'investigació. «L'assassinat de Nemtsov és un claríssim acte de terrorisme polític. Tota la responsabilitat de l'assassinat recau en Putin», va assenyalar el candidat presidencial del partit liberal Iàbloko, Grigori Yavlinsky. Una ONG va xifrar en 7.600 persones els participants en la marxa convocada al centre de Moscou.