El Partit Comunista xinès estudia permetre que Xi es perpetuï a la Presidència

El Comitè Central del Partit Comunista de la Xina ha posat sobre la taula la possibilitat d'eliminar el límit de dos mandats consecutius que la Constitució imposa a la figura del president, Xi Jinping; una proposta que s'afegeix a la d'incloure el pensament polític del mandatari a la Carta Magna: dos indicis que apunten a una aposta per reforçar encara més, si això és possible, la seva ascendència en la política i el futur del país.

El comitè ha proposat, concretament, l'eliminació de la clàusula que fa referència específicament la limitació de mandat, i és una idea que es discutirà en el ple de tres dies que comença a partir d'avui.

La Constitució actual exigeix a Xi, de 64 anys, que renunciï a la Presidència després de dos períodes de cinc anys. En apropar-se el final del seu primer mandat, serà elegit formalment per a un segon a la reunió anual del Parlament -un organisme completament supeditat als designis del Comitè Central- que començarà el 5 de març.

No hi ha límit en el seu mandat com a cap del partit i comandant de les Forces Armades, encara que la norma és un termini màxim de 10 anys, coincidint amb els termes de la Presidència. Xi va començar el seu segon mandat en aquests càrrecs el passat mes d'octubre. Per a l'historiador i comentarista polític Zhang Lifan les notícies no són inesperades, però pensa que generaran incertesa política. «En realitat, ningú està segur del que succeirà», va assenyalar l'expert.