El retorn dels vells enemics de Merkel

En el moment de màxima debilitat d'Angela Merkel, alguns dels rivals més ferotges que va anar acumulant durant el seu ascens a la cancelleria alemanya han tornat a perseguir-la. Hi va haver un temps en què Merkel podria haver justificat la paròdia en clau terrorífica d'una carrossa de carnaval que va circular pels carrers de Düsseldorf fa uns dies: una aranya vídua negra amb la boca degotant sang, envoltada pels cranis i ossos dels enemics polítics del passat i una pancarta que deia: «El que segueix, si us plau». En tot cas, aquests dies les seves concessions per a romandre en el càrrec converteixen la pròpia cancellera en objectiu de les crítiques.

Això vol dir que és temps de revenja per a crítics com Roland Koch, un exdirigent d'un estat alemany que ara està al capdavant del consell de supervisió d'UBS Europa, i Friedrich Merz, que fa uns anys va encapçalar el comitè parlamentari de Merkel. Tots dos van perdre batalles pel poder a la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i ara acusen la cancellera d'aferrar-se al poder i trair el que el partit representa.

«Merkel està sota pressió com mai abans havia estat», va assegurar Ulrich Sarcinelli, un politòleg de la Universitat de Koblenz-Landau, a l'oest d'Alemanya. El nivell de crítica per part de grans figures actuals i anteriors de la CDU sobre la planejada aliança de govern amb els socialdemòcrates és notable per a un partit que poques vegades ataca els seus dirigents en públic, va afegir l'expert universitari.

En tot cas, els vells enemics són menys amenaçadors que els inquiets membres joves de la CDU per a Merkel, la caiguda històrica del partit de la qual a les eleccions alemanyes de l'any passat i la seva promesa de deixar als socialdemòcrates el Ministeri de Finances en el seu proper govern la converteixen en una líder inusualment vulnerable.

L'índex de suport a Merkel com a cancellera en l'enquesta habitual de l'emissora pública ARD està caient des de les eleccions de setembre. L'última enquesta entre 1.001 votants publicada fa uns dies va mostrar que el suport a la cancellera ha baixat un 61 per cent des de l'octubre.



Peticions d'un successor

Koch, de 59 anys, un conservador social que va ser un dels majors crítics de Merkel abans de deixar la política, se suma a altres membres de la CDU que l'insten a anunciar un successor aviat. «Els deu als votants alemanys una resposta a la pregunta sobre qui serà la propera generació que assumeixi la responsabilitat del país», va explicar l'exdirigent de Hesse, la regió en la qual hi ha Frankfurt, al diari Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merz va ser desplaçat per Merkel, que el va succeir com a cap de la bancada l'any 2002, quan la CDU era el principal partit de l'oposició. Merkel va assumir el càrrec que li va proporcionar la base per a una molt exitosa carrera cap a la cancelleria tres anys més tard.

Ara president de la junta de supervisió d'una sucursal alemanya de BlackRock Inc., Merz, de 62 anys, va carregar durament contra l'acord de coalició, que segons Merkel és necessari per posar fi a més de quatre mesos d'estancament polític. «Si la CDU accepta aquesta humiliació, el partit s'està donant per vençut», va dir Merz al diari Bild.