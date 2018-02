Tanquen indefinidament la basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem

Els representants de les esglésies catòlica, ortodoxa grega i armènia que gestionen l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem van anunciar que tancaran el temple de manera indefinida en protesta per la política israeliana d'impostos municipals i expropiacions de terrenys. Els responsables de la basílica van denunciar així una «campanya sistemàtica contra les esglésies a Terra Santa en flagrant violació de l'statu quo existent».

El custodi franciscà de Terra Santa, Francesco Patton, el patriarca armeni, Nourhan Manougian, i el patriarca grec Teòfil III van comparèixer junts per donar lectura a l'anunci de tancament. Immediatament després, es va procedir a tancar amb clau les portes de la basílica. «Ja decidirem quan i com es reobre l'església», va afirmar Teòfil III, que va comparar la postura israeliana amb les lleis antisemites que hi havia a Europa contra els jueus.

El Sant Sepulcre és el lloc on hi ha les restes de la crucifixió i enterrament de Jesús de Natzaret. L'últim tancament de la basílica es va produir fa 20 anys, igualment per protestar contra decisions polítiques israelianes.

Ara protesten perquè la Comissió de Constitució, Lleis i Justícia de la Knesset o Parlament israelià va debatre un projecte de li que permetria a l'Estat hebreu confiscar terrenys que hagin venut les esglésies a inversors privats des de 2010 pagant una compensació als nous propietaris.



Embargaments de comptes

També va influir la recent decisió de l'Ajuntament de Jerusalem d'embargar comptes bancaris de les esglésies fins que s'abonin milions de shekels en impostos municipals suposadament impagats.

«Nosaltres, líders de les esglésies al càrrec del Sant Sepulcre i de l'statu quo que governa els sants llocs cristians de Jerusalem expressem la nostra gran preocupació per la campanya sistemàtica contra les esglésies i contra la comunitat cristiana a Terra Santa a flagrant violació de l'statu quo vigent», va assegurar el patriarca grec.