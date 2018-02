Tenerife El mal temps obliga a tancar els dos aeroports de l'illa

Els aeroports de Tenerife Nord i Tenerife Sud van haver de romandre diverses hores sense admetre trànsit ni d'arribada ni de sortida com a conseqüència del mal temps, tot i que a darrere hora del dia van tornar la normalitat. En el cas de l'Aeroport Tenerife Sud, tots els vols van haver de ser suspesos per la baixa visibilitat i la inundació parcial de la pista, mentre que la baixa visibilitat causada per la boira també va impedir operar durant un temps a l'Aeroport Tenerife Nord.