Warren Buffet guanya 45.000 milions de dòlars amb la reforma fiscal de Trump

Berkshire Hathaway, el vehicle inversor de Warren Buffett, l'octogenari conegut popularment com l'«Oracle d'Omaha», va obtenir un benefici net atribuït de 44.940 milions de dòlars el 2017, xifra que representa un increment del 86, 7% respecte el resultat corresponent a l'any anterior, gràcies a un impacte positiu de 29.106 milions de dòlars per la implementació de la reforma tributària impulsada per Donald Trump, que va rebaixar l'impost de societats al 21% des del 35% anterior.

La xifra de negoci de Berkshire Hathaway entre gener i desembre va arribar als 242.137 milions de dòlars, fet que suposa una millora del 8,3% sobre les dades de 2016, incloent un creixement del 10% en el negoci de les assegurances, fins als 192.906 milions de dòlars, així com del 6,4% en els ingressos del negoci de ferrocarrils i energia, fins 3als 9.943 milions de dòlars. Per la seva banda, l'activitat de serveis financers va ingressar 9.288 milions de dòlars, un 14,3% menys que un any abans.

En un altre ordre de coses, la minoria demòcrata de la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra de Representants dels Estats Units va emetre un memoràndum en resposta a un document semblant republicà que al·lega que l'FBI i el Departament de Justícia han abusat de la llei en la seva investigació sobre una suposada intromissió russa a les eleccions presidencials de 2016.

En un informe de deu pàgines, els demòcrates asseguren que les acusacions dels republicans són «un esforç transparent per soscavar» l'FBI, el Departament de Justícia, el fiscal especial Robert Mueller i la investigació sobre la possible ingerència russa. El memoràndum republicà, segons els demòcrates, «també corre el risc d'exposar públicament fonts i mètodes sensibles sense cap propòsit legítim».



Enemistat partidista

El document demòcrata i l'immediat contraatac republicà, que va incloure una refutació punt per punt de les conclusions a les que va arribar el partit rival, són una escalada de l'enemistat partidista que el representant Adam Schiff, el demòcrata de major rang que hi ha a la Comissió d'Intel·ligència, i altres membres de el seu partit han assegurat que està sabotejant la investigació de la Comissió de la Cambra.

El president nord-americà va assegurar que «el memoràndum demòcrata en resposta als abusos de vigilància governamental és un fracàs polític i legal total». «Només confirma totes les coses terribles que van fer. Tan il·legal!», va asseverar el mandatari a través del seu compte a Twitter.