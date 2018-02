Assassinen un periodista eslovac que investigava fraus fiscals dels empresaris

Un periodista d'investigació eslovac va aparèixer mort a casa seva, en un aparent crim que la policia vincula ja amb la seva tasca com a reporter, en el marc de la qual es dedicava a informar sobre frau fiscal entre els empresaris que tenen connexió amb el partit al Govern, Direcció-Socialdemocràcia. El cadàver de Jan Kuciak, de 27 anys i membre de la plantilla de Aktuality.sk, va aparèixer al costat del de la seva xicota a l'habitatge en què tots dos residien, a la ciutat de Velka Maca, a 65 quilòmetres a l'est de la capital del país, Bratislava. Ella havia rebut un tret al cap i ell, al pit.

L'últim reportatge de Kuciak es va publicar el passat 9 de febrer i girava al voltant d'un suposat frau fiscal en relació amb un complex d'apartaments de luxe a Bratislava. El cas va provocar protestes el 2017 que exigien la dimissió del ministre d'Interior, Robert Kalinak, per la seva relació empresarial amb el promotor immobiliari Ladislav Basternak, que ha estat investigat per frau fiscal. Tots dos han negat qualsevol irregularitat. El Govern ha ofert una recompensa d'un milió d'euros per informació que permeti detenir els autors d'un crim que, segons la policia, estaria relacionat amb la tasca que estava portant a terme Kuciak.