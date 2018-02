ERC i PDeCAT demanen una comissió d'investigació sobre l'imam de Ripoll

Els grups d'ERC i el PDeCAT al Congrés han registrat una petició conjunta per a la creació d'una comissió d'investigació sobre la relació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satti, amb el CNI i la seva vinculació amb els atemptats a Barcelona i Cambrils. La sol·licitud dels dos grups arriba després del rebuig de la Mesa del Congrés perquè el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, comparegués en comissió per informar sobre el paper de l'imam com a confident del CNI, una relació reconeguda pel propi servei d'intel·ligència espanyol. Els dos grups recorden que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, va anunciar al novembre passat la voluntat de comparèixer davant la comissió de secrets oficials del Congrés per donar explicacions sobre el cas, però tres mesos després encara no ho ha fet.

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera «innegociable» que s'aclareixin públicament totes les ombres que envolten el cas de l'imam de Ripoll. «La seva història i la seva reconeguda complicitat amb els serveis secrets de l'Estat és una indecència que no pot acceptar cap sistema democràtic», va afirmar.

Per la seva banda, el coordinador de diputats i senadors del PDeCAT, el gironí Jordi Xuclà, considera que «en una democràcia madura i d'alta exigència seria inimaginable que el Parlament no hagués rebut ni una dada d'un sagnant atemptat terrorista esdevingut fa més de sis mesos» i va recordar que el propi Govern va reconèixer vincles en el passat entre el cervell de l'atemptat i el CNI.