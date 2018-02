Una explosió en un edifici causa almenys 4 morts a Leicester

Almenys quatre persones van morir i quatre més van resultar ferides com a conseqüència d'una explosió que va destruir diumenge a la nit un edifici de dues plantes on hi havia una botiga i un habitatge a la localitat britànica de Leicester.

La policia del comtat va assenyalar que la deflagració es va registrar en un edifici situat a Hinckley Road. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius del Servei de Bombers i de Rescat i unitats del Servei d'Ambulàncies d'East Midlands. El carrer va ser tancat en els dos sentits.