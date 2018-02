Magdalena Álvarez declara que mai va rebre queixes sobre els ERO irregulars

L'exconsellera andalusa d'Economia i Hisenda Magdalena Álvarez, processada al costat d'altres 21 exalts càrrecs de la Junta pel procediment específic pel qual es concedien els ajuts sociolaborals dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents pel Govern andalús, va assegurar en la seva declaració que «mai» va rebre objeccions de la Intervenció General sobre ajudes sociolaborals o fiscalització d'aquestes durant els deu anys que va estar en el càrrec.

Álvarez, que durant el seu interrogatori només va respondre a les preguntes del ministeri fiscal i la defensa, va afirmar que és un «error» considerar que el seu departament «ho controlava tot», apuntant que aquest control era tasca de la Intervenció. «Els d'Hisenda entenem i respectem les competències dels altres», va puntualitzar.

Álvarez va explicar que les objeccions «es tractaven entre la Conselleria corresponent i la Intervenció Delegada. Quan no hi havia acord entre les dues parts s'elevava perquè resolgués la Intervenció General. Si el posicionament d'aquesta no era acceptat per la Conselleria, s'elevava a Consell de Govern».

«Durant la meva etapa al capdavant de la Conselleria no van arribar objeccions al Consell de Govern ni a la Conselleria d'Hisenda. De fet mai han arribat objeccions de cap tipus», va reiterar l'exconsellera d'Economia i Hisenda, per a qui la Fiscalia sol·licita 10 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.