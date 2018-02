El narcotraficant Sito Miñanco inicia una vaga de fam a la presó

El narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, més conegut com a Sito Miñanco, s'ha declarat en vaga de fam com a protesta pel tracte rebut a la presó de A Lama (Pontevedra) a la qual ha estat traslladat per assistir a l'Audiència Provincial al judici per blanqueig de capitals. Miñanco va enviar dissabte un escrit a Institucions Penitenciàries anunciant que havia iniciat una vaga de fam indefinida, segons van confirmar fonts penitenciàries, que van explicar que a l'intern se li aplicarà el protocol de vigilància en vigor per a aquests casos. El narcotraficant, que es troba a la presó provisional de nou després de ser detingut per la Policia Nacional, va remetre el mateix escrit a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i al jutge central de Vigilància Penitenciària, José Luis de Castro. La xarxa de Sito Miñanco va intentar introduir sense èxit a Espanya més de 4.000 quilos de cocaïna.