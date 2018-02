Rajoy confirma que el relleu de De Guindos serà l'únic canvi al Govern

El president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar des de Tunis que no té intenció de fer una crisi de govern en profunditat aprofitant la sortida de Luis de Guindos, que abandona l'executiu per esdevenir vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) i que tindrà substitut «la setmana que ve». Segons Rajoy, «no hi haurà més canvis» al seu govern, que –va recordar- «s'ha format fa relativament poc temps, 16 mesos», i «està complint bé» en unes «circumstàncies difícils».

El cap de l'Executiu va insistir que el seu objectiu fonamental que és continuar la recuperació i crear «500.000 llocs de treball» cada any, i «ho farem». També va apuntar que per impulsar aquesta recuperació cal aprovar els pressupostos de l'Estat al consell de ministres abans del final del mes de març, i va recordar que també està intentant aprovar el nou model de finançament, tot i que en aquest camp li calen els vots del PSOE. Per tant, segons Rajoy, no hi ha «cap raó» per fer una crisi de govern en profunditat, i els que ho demanen «potser és perquè els preocupa que ho estigui fent bé».

Per part seva, De Guindos va defensar davant la comissió d'Afers Econòmics de l'Eurocambra la seva designació com a vicepresident del BCE per part dels ministres d'Economia i Finances de la UE. «Puc garantir-vos que, si sóc finalment nominat a ocupar aquest lloc, treballaré amb lleialtat i independència per l'interès de tots els ciutadans europeus», va expressar durant el seu discurs a l'audiència amb la comissió, que va durar poc més d'una hora.

El ministre també es va referir durant la intervenció a la seva trajectòria professional i va explicar que durant els sis anys que ha exercit com a ministre Espanya ha realitzat un esforç «molt notable» per convertir una situació de crisi en una «història de recuperació». Eurodiputats dels Socialistes, els Verds o l'Esquerra Unitària van traslladar a De Guindos els seus dubtes sobre el seu nomenament.