Roma va despertar coberta per una capa de neu. Feia sis anys que la capital italiana no registrava una nevada de tanta intensitat, que va paralitzar completament una ciutat que no està acostumada a afrontar els efectes de les baixes temperatures. L'alcaldessa de la ciutat, Virginia Raggi, va ordenar el tancament de les escoles públiques davant la dificultat de moure's per la nevada. Molts col·legis privats i universitats van decidir fer el mateix.