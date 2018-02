Trump afirma que ell hauria entrat a l'institut on hi va haver una matança

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que ell hauria entrat en ple tiroteig, fins i tot sense anar armat, a l'institut Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida), on 17 persones van ser assassinades el 14 de febrer a mans d'un antic alumne. L'oficial de policia encarregat de la seguretat de l'institut ha estat suspès de les seves funcions perquè, en lloc d'intentar enfrontar-se al tirador, Nikolas Cruz, es va quedar diversos minuts fora del centre, tal com van mostrar les imatges captades aquell dia.

«Crec veritablement que jo entraria corrent encara que no tingués una arma», va afirmar Trump durant una reunió amb governadors a la Casa Blanca. El cas de Parkland ha reobert el debat sobre les armes als Estats Units, en particular sobre la necessitat de regular la compra de fusells semiautomàtics i d'establir nous límits relatius a l'edat o als antecedents dels portadors.

El president nord-americà es va mostrar obert a certs canvis, tot i que va reiterar la seva aliança amb l'Associació Nacional del Rifle (NRA). «Estan del nostre costat», va explicar Trump, després de reunir-se el cap de setmana amb alguns dels principals líders d'aquest potent lobby.

Per altra banda, el president dels Estats Units va afirmar que el seu Govern està disposat a parlar amb el règim de Corea del Nord, tot i que va deixar clar que només ho farà «en les condicions adequades» per no emprendre un nou procés de diàleg fallit.

Trump va defensar que la Xina està ajudant més que mai en les mesures adoptades contra Corea del Nord gràcies al fet que la seva Administració així li ho ha demanat. No obstant això, va denunciar que el mercat segueix funcionant a través de Rússia. «Volem parlar, però només amb les condicions adequades. D'una altra manera no hi haurà diàleg», va advertir Trump, un dia després que el règim de Kim Jong-un es mostrés disposat a parlar directament amb les autoritats nord-americanes.

El multimilionari va posar com a exemple els fallits esforços duts a terme durant els últims 25 anys perquè Pyongyang renunciés als seus programes nuclear i de míssils. «I ja veieu el que ha passat, res», va postil·lar el mandatari dels Estats Units, que va criticar la tasca dels seus tres immediats predecessors.

En un altre ordre de coses, el Tribunal Suprem dels EUA va rebutjar estudiar una petició de l'Administració de Donald Trump per començar el 5 de març la retirada progressiva dels beneficis de què gaudeixen actualment els «somiadors».