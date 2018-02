La Xunta i els partits insten a incorporar ja el Pazo de Meirás al patrimoni públic

La Xunta i els partits polítics gallecs van manifestar la seva aposta perquè la comissió d'experts que estudia la incorporació del Pazo de Meirás al patrimoni públic trobi com més aviat millor una fórmula que aconsegueixi aquest objectiu, davant la venda de l'immoble per part dels hereus de Franco. Així, el vicepresident de la Xunta i conseller de Presidència, Administracions Públiques i Justícia, Alfonso Rueda, va apel·lar a la recerca d'«alguna fórmula» a la comissió tcnica d'experts perquè el Pazo de Meirás no passi «a mans privades». Va advocar, malgrat que s'hagi posat a la venda el pazo, per «no desviar-se de l'objectiu», en al·lusió al procés iniciat per estudiar la incorporació de l'immoble sense cap cost a les arques públiques, com així va manifestar la Xunta.

Per part seva, la Comissió d'Experts sobre el Pazo de Meirás va aprovar per unanimitat deixar «en estudi» la petició de l'Ajuntament de Sada de reclamar a la Xunta que iniciï una acció judicial civil de nul·litat en relació a la compravenda d'aquest immoble, una decisió de la família Franco que «no altera» els terminis de funcionament d'aquest òrgan, segons va explicar el president de la comissió d'estudi, Xosé Manoel Núñez Seixas.