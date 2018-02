El gendre de Trump perd l'accés a les reunions d'Intel·ligència

Jared Kushner, el gendre del president dels Estats Units, Donald Trump, i un dels seus principals assessors, ha perdut l'accés a les reunions del Govern sobre Intel·ligència perquè encara no ha obtingut el vistiplau dels serveis de seguretat. Kushner i altres assessors presidencials van rebre divendres passat la notificació que el seu accés a informació sensible ha estat degradat des d'«alt secret» a «secret».

L'efecte pràctic d'aquesta decisió és que, si bé Kushner podrà mantenir-se en el cercle pròxim de Trump, ja no podrà assistir a les reunions diàries del president amb els caps dels serveis d'Intel·ligència, en què rep documents d'«alt secret». La notificació no està signada pel cap de Gabinet, John Kelly, però ha arribat just després que anunciés que aplicaria estrictament les mesures de seguretat dirigides a l'equip d'assessors del president, molts dels quals encara no han rebut l'aval dels serveis de seguretat.

Per altra banda, el president dels Estats Units ha confiat de nou en l'estrateg polític Brad Parscale per afrontar la seva campanya per a la reelecció l'any 2020, nomenant-lo com el principal gestor dels treballs amb els quals el magnat espera aconseguir quatre anys més a la Casa Blanca. Parscale, de 42 anys, va exercir en els mesos previs als comicis de 2016 com a responsable de l'estratègia de la campanya de Trump a Internet. S'encarregava, per tant, de la campanya publicitària que el magnat duia a terme a la xarxa i de fer-lo visible a les plataformes socials.