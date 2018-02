El Govern abaixarà l'IRPF a les persones d'edat «molt avançada»

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va confirmar que el Govern treballa per incloure en els pressupostos de 2018 una deducció a la quota de l'IRPF per reconèixer els «costos inherents» quan les persones arriben a una edat «molt avançada», com els referits a la discapacitat, així com va avançar que donarà un «tractament financer adequat» al Tercer Sector als nous comptes públics i aprovarà el desenvolupament reglamentari de la Llei de Contractació del Sector Públic.

Montoro va explicar que el Govern està treballant en incentius fiscals per als pensionistes, amb la finalitat d'incloure'ls en els Pressupostos de 2018 que espera aprovar abans de Setmana Santa. El ministre va explicar que la «idea» de l'Executiu és aprovar una deducció en l'IRPF per reconèixer que quan una persona arriba a una edat «molt avançada» hi ha uns «costos inherents» a la mateixa, en existir uns costos per dependència grans. «Aquesta és la idea que també portarem properament a la llei de l'IRPF», va explicar.

Així, Montoro va detallar que treballa en una deducció en la quota per edat en l'IRPF per a la gent gran, tot i que no va aclarir a partir de quina edat, tot i que va insistir que la intenció és reconèixer els costos inherents a les persones d'edat avançada.

Les reaccions a l'anunci del ministre d'Hisenda no es van fer esperar, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va titllar de «cortina de fum» la nova proposta de Montoro. El líder socialista va assenyalar que al Govern «no li interessa resoldre el dèficit» del sistema públic de pensions i «baixa els braços» en comptes d'afrontar el problema. «Està posant una cortina de fum per no resoldre el problema de fons», va destacar.

Sánchez, que considera que l'Executiu de Mariano Rajoy «per desgràcia» no creu en el sistema del benestar ni en allò públic, va rebutjar la proposta de Montoro tot afirmant que cal buscar «formes de finançament complementari» per garantir el sistema de pensions. En aquest sentit, va tornar a defensar la creació de dos nous impostos per ajudar a finançar les pensions -un impost a la banca i un altre sobre les transaccions financeres- amb l'objectiu d'aconseguir que sigui «sostenible».



«Populisme fiscal»

Paral·lelament, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va rebutjar la mesura anunciada pel ministre perquè es tracta, segons la seva opinió, de «populisme fiscal» que només serveix per «insultar la intel·ligència dels pensionistes». «El que ha de fer Montoro és revaloritzar les pensions amb l'IPC i derogar el factor de sostenibilitat que entrarà en vigor el 2019, i deixar aquest tipus de demagògia fiscal», va defensar Echenique.

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) van assenyalar que més del 63% dels jubilats espanyols ja està exempt del pagament d'IRPF, atès que més de sis milions perceben pensions inferiors als 12.000 euros anuals, tot destacant que l'abast d'aquesta mesura és «limitat».