L'advocat de Sito Miñanco recusa el tribunal que el jutja per blanqueig

L'advocat del narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, més conegut com a Sito Miñanco, va recusar el tribunal que el jutja a l'Audiència Provincial de Pontevedra per un delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, en un cas pel qual també estan sent investigats la que va ser la seva dona, Maria Rosa Pouso Navazas, una excunyada i un empresari a qui la Fiscalia acusa de testaferro. La petició de la defensa de Miñanco, que també va demanar la nul·litat del judici i assegura que la causa ha prescrit, va arribar un dia després que s'anunciés que ha iniciat una vaga de fam.