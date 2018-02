Moren cinc soldats colombians en un atac de la guerrilla de l'ELN

Cinc soldats colombians van morir i deu van resultar ferits en un atac que l'Exèrcit de Colòmbia va atribuir a l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), la segona guerrilla del país i que un dia abans havia anunciat un alto el foc unilateral amb motiu de les eleccions parlamentàries de la setmana que ve. En un comunicat, l'Exèrcit colombià va acusar el caporal Juan Fernando Porras Martínez de l'ELN d'estar darrere de l'atac contra un comboi militar al departament de Santander.

Els fets es van produir cap a la una de la matinada quan efectius del Batalló d'Enginyers número 30 que estaven realitzant un «moviment tàctic motoritzat» a Salazar de las Palmas van perdre la vida per l'«activació d'un artefacte explosiu improvisat». «Rebutgem aquestes accions covardes i indiscriminades, on l'ELN, davant la impossibilitat d'enfrontar les tropes, empren mitjans i mètodes de guerra no convencionals, prohibits expressament pel Dret Internacional Humanitari, que posen en risc la vida de les nostres tropes i de la comunitat que es mou per aquest sector», va condemnar l'Exèrcit.

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va condemnar el «covard» atemptat de l'ELN contra l'Exèrcit en una zona rural de nord de Santander i va destacar que «perseverar» en la lluita contra la guerrilla «és la consigna». «Repudio absolutament el covard atemptat contra els nostres herois. Tota la meva solidaritat amb les famílies i ràpida recuperació per als ferits», va afirmar.